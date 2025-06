- Možemo svašta da očekujemo. Vidovdan generalno simbolizuje jedinstvo tada razjedinjenih srpskih velikaša. Vidovdan za mene treba da bude simbol jednog jedinstva. Sada imamo apsurdnu situaciju, da na ovaj dan žele da se razjedine. U ranom periodu se dosta toga loše i uradilo na ovaj dan, na primer izručenje legitimnog predsednika SRJ Haškom tribunalu. To je ono što je problem. Na osnovu vokabulara kojim se koriste blokaderi, to i mislim. Možemo da očekujemo pojačane tenzije - kaže Jakovljević.

- Meni lično se dopao odgovor predsednika da država neće prihvatiti nikakve ultimatume. Ko ste vi koji postavljate ultimatume i kome? I ko smo mi da vam ih ispunimo? Do sada je ispunjeno zaista mnogo toga, kako bi se našlo neko rešenje. Imam utisak da ova mašinerija traži upravo one zahteve za koje su sigurni da se neće ispuniti. Nuđeni su im i izbori i referendumi – nisu hteli. Sad odjednom hoće izbore, ali ni po čemu Vlada nije ugrožena. Opet je, na njihove neke zahteve, predsednik Vlade podneo ostavku – čak ni to im nije bilo dovoljno - kaže Karan i dodaje: