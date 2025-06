- Danas na Vidovdan najvažnije je da pošaljemo poruku pre svega jedinstva i snage našeg naroda, ma gde živeli. Ovde na Zlatiboru, na manifestaciji "Jedinstvo i snaga Srbija", okupili smo se sa našim sunarodnicima iz dijaspore i regiona kako bismo razgovarali o onome što nas povezuje, ali i onome što nas jača, a to je ljubav prema Srbiji i posvećenost prema njenoj budućnosti - kaže Milićević i dodaje:

- Dok neki možda žele da ovaj dan predstave drugačije, mi želimo da podsetimo na suštinu Vidovdana. To je dan kada se sećamo svojih korena, svoje istorije, ali i kada gledamo napred u budućnost koja će biti izgrađena na slozi, solidarnosti i jedinstvu. Naš cilj danas je da sa ovog skupa pošaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku - da Srbija pripada svim svojim ljudima, da ih čeka otvorenih ruku i da ćemo samo jedinstveni i solidarni moći da gradimo stabilnu i prosperitetnu zemlju za sve nas .

- Prisutni su predsednici iz 40 država, 300 delegata, koji vrlo aktivno učestvuju u svim panel diskusijama, a u toku je prva panel diskusija EXPO 2027. godine. Dakle, to je nešto što je od velike važnosti i značaja za Srbiju, to je nešto što će promeniti lice ne samo Beograda, već čitave Srbije. Predstavnici EXPO-a će predstaviti sve ono što je do sada učinjeno, ali i sa ponosom govoriti o onome što će biti učinjeno u periodu koji je pred nama i u svemu tome sagledati na koji način diaspora može da učestvuje u promociji ovog izuzetno važnog globalnog i svetskog projekta.