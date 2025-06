Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić u intervjuu za Kurir kaže da je vidovdanski protest blokadera u Beogradu poslednji pokušaj u sezoni da izazovu nemire, zaustave rad ustanova i privrede i dođu na vlast. On upozorava da zbog načina koji su blokaderi izabrali ispada da je nemoguće bez nasilja smeniti vlasti. Antić objašnjava zašto bi to nasilje, za razliku od 5. oktobra 2000. godine, predstavljalo kršenje Ustava i zakona. Naš sagovornik govori o izgledima za završetak školske godine, upisu naredne godine, ali i o političkoj sudbini onih koji su produbljivali krizu, za koje kaže da su politički i moralno bankrotirali.

Ovaj intervju radimo neposredno pred Vidovdan i protest u Beogradu na koji su pozvali studenti u blokadi. Imate li procenu kakav će 29. jun osvanuti u Srbiji kada sve to prođe?

- Biće to jedna lepa letnja nedelja, sunčan dan, bez privremene oblačnosti i bilo kakvih padavina, s temperaturom koja će dosegnuti 33 stepena. Tako procenjuju meteorolozi. Politički, vidovdanski zbor biće kopija velikih mitinga blokadera i opozicije iz decembra, januara i marta. Kopije su retko bolje, a gotovo nikad vrednije od originala. Na način za koji su se blokaderi opredelili nemoguće je bez nasilja smeniti vlasti. Za razliku od Petog oktobra, to nasilje bi predstavljalo kršenje Ustava i zakona - pošto su petooktobarske demonstracije bile posledica pokušaja tadašnjeg režima da očiglednom pobedniku izbora ponavljanjem procesa poništi pobedu. Posebno pošto su svi pokušaji generalnog štrajka, i u boljim okolnostima u martu i januaru, propali. Jedino iznenađenje je moguće ako neko izazove pogibiju i tako podstakne građanski rat. Nadam se da do toga neće doći.