Književno veče u Pionirskom parku i skup blokadera na trgu Slavija obeležili su današnji Vidovdan u Beogradu. Kurir televizija u specijalnoj emisiji prati iz minuta u minut dešavanja na ulicama glavnog grada Srbije.

Gosti emisije sa voditeljkom Silvijom Slamnig analiziraju sva dešavanja iz Beograda, a reporteri Kurir televizije nalaze se na ključnim mestima grada, gde se ljudi okupljaju u velikom vroju.

18:00 Prva uključenja reportera

Novinar Milan Vučković nalazio se na Slaviji, kada je izneo tamošnju atmosferu:

- Mi smo u ulici Svetozara Markovića, određen broj ljudi se spušta ka Trgu Slavija gde se očekuje početak skupa, kako je najavljeno, u 18 časova. Većina ljudi se spušta, velika je buka pištaljki i vuvuzeli, ljudi uzvikuju parole, nose zastave i transparente. Jedan broj ljudi sedi na travnjaku, neki su već na trgu, a očekuje se program koji su najavili organizatori skupa, koji bi trebalo da traje sat vremena, a nakon 19 časova stupa 16-minutna tišina, pa će se nastaviti sa programom, a kraj skupa je planiran za devet sati uveče.

Gosti u studiju Kurir televizije koji su analizirali razvoj skupa za Vidovdan bili su Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, Aleksandar Jerković, predsednik pokreta "Nema nazad, nazad je Srbija" i Srbislav Filipović, politički analitičar.

Jerković je odgonetnuo da li je ovo slika koja blokaderima nije bila u planu:

18:30 Prvi gosti u studiju

- Apsolutno da nije bila, oni su očekivali da će dominirati današnjim događajem. Ako pogledamo ovo na Slaviji, to je dugo pripremana predstava koja je trebala da bude drugi korak u toj obojenoj revoluciji, odnosno oguljeno nasilje o kojem je i predsednik Republike još prvog dana pričao. Vidovdan je uvek bio jako simboličan za naš narod, neretko je bio prilično krvav, a ovog puta mi se čini da neprijatelji Srbije pokušavaju da udare na ono najvrednije, a to su deca, da okrenu jednu decu portiv druge. Vidimo da država sedam meseci izbegava konflikt, to ne ide u prilog projektantima obojene revolucije, njima je potreban haos, ovo mi je rezervni plan.

Jerković je spomenuo dolazak do zgrade Kurira i da li ga atmosfera na ulicama podseća na 15. mart:

- Jako je naelektrisana atmosfera, mislim da deo ljudi koji je 15. došao sa ciljem da "završi posao" da su razočarani i da ovog puta organizatori neće moći da ih razočaraju kako ne bi izgubili njihovu podršku. Atmosfera je mnogo zavrelija nego što je bila 15. jer se tada demonstrirao stav, a sada hoće da izazovu incidente, vidi se u njihovom držanju i pokretima koji su žustriji. Mnogo više tenzija je sada, bojim se da će se jako teško izbeći sukob.

Filipović je analizirao nivo tenzija ovog skupa i onog iz 15. marta:

- Slična su očekivanja blokadera, da dođe do promene vlasti ili raspisivanja izbora, svakako da se nešto loše desi po rukovodstvo, šta će nam izbori u ovom momentu, kada smo ih već imali i ljudi su dali poverenje sadašnjoj vlasti. Volja birača je jasna, to se pokazalo i u Zaječaru i Kosjeriću. Od strane vlasti, poruke su bile odmerene, pozivali su na mir, to je nama najpotrebnije.

Obradović se osvrnuo na pitanje bezbednosti u državi povodom današnje situacije:

- Ako bih ja radio bezbednosnu procenu, postoje dva faktora, jedan je motivisanost da se vrši nasilje, a taj faktor se zadovoljava agresivnom retorikom, širenjem dezinformacija, laž o zvučnom topu je bila opasna laž, ali je realizovana metodom masovne scene i mi smo uhvaćeni na spavanju kao država. Drugi faktor je operativna sposobnost, da li oni koji su motivisani za nasilje isto mogu i da izvrše, odnosno da li imaju sredstva za to, da li su organizovani. Akcija hapšenja je bila usmerena da spreči operativne sposobnosti te grupe za današnji dan.

Jerković se dotakao pitanja šta bi trebalo da se desi da bi država upotrebila silu s obzirom na prekomerno strpljenje naše policije:

- Nemam informacije, ali duboko sam uveren da bi država primenila silu onog trenutka kada budu ugroženi životi ili zdravlje građana. Taj lastiš države ide do samih granica, okej blokaderi maltretiraju građane, smanjuju kreditni rejting države, smanjuje se BDP, teraju se turisti... To je sve tolerisano, ali kada ljudski životu postanu njihova meta, mislim da će tada država odreagovati. Blokaderi nisu uspeli da isprovociraju reakciju države u ovih sedam meseci, bilo kakve nerede, rukovodstvo države je vešto izbegavalo zamke. Voleo bih da grešim, ali bojim se da će danas ići do kraja, odnosno da će država morati da odreaguje, danas ćemo videti delovanje države i kraj obojene revolucije.

Jerković je izneo komentar na rečenicu "očistićemo Ćacilend":

- Gotovo da nemam dilemu da postoje ekstremne grupe koje su obučene, kojima je izložen plan, znaju ko šta radi, praktično vojna struktura. Uopšte nemam dilemu, među ljudima na Slaviji postoje grupacije koje imaju svoje zadatke, toga moraju da budu svi svesni, njihov zadatak su sukobi, krvoproliće, tenzije... Više nije pumpanje, već eksplozija balona.

Obradović je pokušao da odgonetne razvoj događaja i kakvo nasilje može da proistekne iz današnjeg protesta:

- Vidite, dva su izlaza iz ove cele situacije. Jedan je da ovi koji su okupljeni oko dela studenata ponude političku platformu, čekaju izbore, a do tada da motivišu svoje pristalice. Drugi izlaz je destruktivan sam po sebi, nasilni scenrio u kojem bi se koristile manje posebne grupcije koje bi isprovocirale nerede, pa bi ti neredi isprovocirali reakciju države, tako bi stradali nedužni građani, stvara se društveni rased, a velika većina građana nije za nasilje, to su naše komšije, normalni ljudi. Suština je kako uvući ljude koji nisu za ovu vlast, ali nemaju ekstremnog naboja, kako ih uvući i zauvek podeliti ovo društvo. To bi značilo sabotažu za donošenje bitnih državnih odluka.

19:30 Novi gosti u studiju

Voditeljki specijalne emisije Silviji Slamnig pridružili su se novi gosti, Biljana Šahrimanjan iz Centra za stratešku analizu, dr Rajko Petrović sa Instituta za evropske studije i Ljubomir Đurić iz Centra za nacionalnu politiku.

- Ukoliko bismo pošli od činjenice da je šah plemenita i viteška igra, ali i strateška, Vučićeva objava da igra šah dokazuje da je strateg koji je dva poteza ispred svih. Piznato je i da su Jermeni dobri šahisti, koji su 1389. došli na Kosovski boj sa turske strane. Obećano im je da se neće boriti protiv hrišćana, a kad su videli crkve na svom putu, prešli su na stranu Srba protiv Osmanlija. Potom su ostali ovde i na planini Ozren izgradili manastir Jermenčić. Studenti su prikazivali ovaj Vidovdan kao boj, ali ova fotografija predsednika šalje miroljubivu poruku - smatra Šahrimanjan Obradović.

Đurić je prokomentarisao s kojim se poteškoćama susreo samo da bi stigao na Kurir televiziju.

- I most gazela i Brankov su bili zatvoreni i blokirani, nije bilo prohodno. Svakako da iritira to, ali to je i očekivano za ovakve događaje. Ljude mnogo više iritisa to što ovo traje više meseci. Uvek pitam šta su blokade donele studentima, vidimo da su tenzije velike, konstantno se priča o mogućim sukobima. Treba sami sebi da postavimo pitanje kako smo i zašto došli u ovakvu situaciju - istakao je Đurić.

MUP Srbije saopštio je da se na protestu na Slaviji okupilo 36.000 ljudi, što je tri puta manje nego 15. marta. Ovu informaciju analizirao je treći sagovornik Silvije Slamnig.

- Ljudi jeste manje, ali onda se povećava stepen radikalizacije istih i mogućnost da dođe do nasilnog scenarija čime se kompenzuje nedostatak većeg broja ljudi. Činjenica je da popularnost i energija blokadera opada od 15. marta, ali treba biti na oprezu, tako i danas - smatra Petrović.

Šahrimanjan Obradović podelila je s gledaocima svoja zapažanja sa lica mesta.

- Videla sam mnogo ljudi koji su se uputili na Slaviju s velikim rančevima, ne znam da li će logorovati tamo ili se spremaju za nasilje. Ali ono što je najvažnije je da se većina studenata ne načazi na Slaviji, jer su mnogi odustali od protesta, ne videći nikakvu svrhu više.

O smanjivanju prisutnih na blokadama govorio je i Đurić.

- Ovo će se odraziti i na biračma mesta, u Zaječaru i Kosjeriću se videlo da su imali podršku, ali SNS treba da obrati pažnju jer su ovi protesti izazvali i političku reakciju.

Petrović je konstatovao da je vlast u mnogo boljoj poziciji na Vidovdan nego 15. marta.

- To su potvrdili lokalni izbori u Kosjeriću i Zaječaru koji su bili neka vrsta referenduma, a ne ono što bi izbori na lokalu trebalo da budu. S druge strane, treba istaći da nema nikakve potrebe za vanrednim parlamentarnim izborima. Bili su im niđeni i izbori i referendum o legitimitetu predsednika, oni su odbili. Zatražili su izbore tek kad je formirana nova vlada sa Macutom na čelu - dodao je Petrović.

