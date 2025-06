- I pored svega toga, više stotina njih je krenula na policiju, koja je ojačala svoj kordon da stave do znanja da ne mogu proći i da neće dozvoliti sukobe. Upozorili su da neće doći do nasilja, to nije urodilo plodom kada su napali policiju. Posle napada koji je trajao 5-6 minuta, policija je morala da interveniše, imali smo povređenog službenika. Policija je pomerila građane, uz upotrebu snage, bez upotrebe drugih sredstava. Neki mediji su izveštavali da je policija upotrebila hemijska sredstva. Ništa drugo nije tačno - dodao je.