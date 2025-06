Dobrodošli na samit NATO. Lepo je ugostiti vas ovde. Verujem da to odražava drugi element filozofije NATO, a to je da se svaki član računa. Možete biti najveći saveznik, možete biti najmanji - Severna Makedonija je jedna od najmanjih članica, kad se poredi BDP, veličina, pa čak i veličina vojne moći. Ali svaki saveznik ima pravo glasa i mišljenje, svaki saveznik je za stolom, i svaki saveznik može dobiti važne pozicije, uključujući i poziciju zamenika generalnog sekretara, ako ima prave argumente, prave predloge... Mislim da je to veoma bitan element onoga kako mi unutar NATO saveza vidimo jedni drude. Mi smo države koje doprinose našem zajedničkom interesu, a to je zajednička bezbednost, i zbog te bezbednosti - prosperitet.