Pružiću podršku Macutu i moliću ih da urade šta je odgovorio. Kada sam to zamolio predsednika stranke, on je rekao to je nemoguće, ali sačekaćemo. Pokušao sam da nađem neke razloge brige zbog situacije u zemlji pa da ne odem u Sevilju kod španskog kralja i premijerom Sančezom i sastanak sa Makronom, ali ine mogu da nađem nijedan razlog jer su stvari potpuno u redu. Idem da radim svoj posao, idem u Španiju pa se vraćam u ponedeljak uveče - kaže Vučić.