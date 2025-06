- Zadržano je 38 lica, protiv 35 biće podnete krivične prijave, a zahtev za prekršajni postupak biće podnet protiv 26 lica. I na kraju, to su podaci iz Urgentnog centra, da se njima javilo 22 građana radi ukazivanja lekarske pomoći, od kojih su dva lica dobila teške telesne povrede. Jednom licu je konstatovalo da nema povreda - kazao je on, na šta je Vučić pitao što su dolazili ako nemaju povreda.

- To je jedan narativ koji se forsira kroz određene medijske spinove i iz određenih centara moći. Iz spiska onih koji su privedeni, možda dvoje po godinama bi mogli biti studenti. Najveći broj koji je želeo da napravi haos, odnosno da ispuni želje stranih obaveštajnih centara i da počnemo da ratujemo jedni protiv drugih, nisu studenti. Ovih dana sam se najviše plašio scenarija da neko ne dođe sa zlim planom i ubije nekog. To smo mi, to su naši građani, ne treba raspirivati nikakve tenzije, ali jasno se mora dati do znanja da svako mora poštovati red i poredak - kaže Kajtez i dodaje: