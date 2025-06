- Tada su bili izbori i tadašnji predsednik Milošević je izgubio izbore, naravno oni su hteli to da ponavljaju, a narod je hteo to da spreči. Postoji velika razlika između 5. oktobra i današnjih blokada. Opozicija je tada bila sastavljena od doktora nauka, mi to danas nemamo. Sa druge strane, na ulicama su bili ozbiljni kriminalci, oružje ste mogli da nađete gde god hoćete. Te dve stvari ne mogu da se porede. Ovo što se sada dešava je jedna grupa neozbiljnih ljudi, oni misle da mogu da pobede državu, to se ne može dogoditi - rekao je Radosavljević Guri.