- Kada nije nosio pušku, svojim perom je razgonio mrak. Od novinarskih tekstova o Đorđu Martinoviću, drame ,,Kosovska hronika’’ o Danici Milinčić, do ratnih reportaža o Oklopnom vozu u Krajini, stradanju i borbama Srba na prostoru današnje Republike Srpske – naglasila je ministarka, i zaključila:

- Do poslednjeg svanuća verovao je u Srbiju i Srpstvo. Na večni počinak ispraćen je sa beretkom na temenu, baš ovakvom kakvu i danas nose oni koji su mu dodelili orden. I on, baš kao i svi, koji tamo u nebeskoj straži bdiju nad nama, živeće večno kroz zavet koji su nam ostavili, da ga čuvamo, poštujemo i prenosimo dalje - i deci svoje dece.

- Kada srpski narod gleda u nebo tražeći Lazarev put, mi se klanjamo senima čoveka koji je tim putem koračao tiho, ali postojano – Radomir Rajko Đurđević. Posthumno mu dodeljujemo Viteški orden. Kroz sva svoja pisanja o Soluncima, podsećao nas je da se sloboda ne nasleđuje, već zaslužuje. Svaki njegov korak bio je žrtva, ali on nije zaćutao. Rajkov život nije bio utkan u titule, već u zavet. On je bio glas savesti kada je to bilo najteže. Njegova vrlo poznata i često citirana rečenica je: „Moja taraba je starija od Amerike kao države“. Ovaj orden neka bude naš zavet za njegov trud koji neće pasti u zaborav – deo je govora pred uručenje posthumnog Viteškog ordena.