"Krajnje je vreme da oni, koji smatraju da im je bahato ponašanje način političkog delovanja, preuzmu odgovornost za svoje postupke. Od sada su oni direktno odgovorni za sve one građane Srbije do kojih Hitna pomoć ne može da dođe, za sve one koji ne mogu da stignu na redovne terapije, za sve čiji lekari ne mogu da dođu do svog posla i operišu ih. Njima su ljudski zivoti, očigledno, najmanja briga, a nama samo ostaje da se nadamo da njihova bahatost nece odneti prve žrtve", dodaje se u saopštenju.