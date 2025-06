Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Španije, gde učestvuje na IV međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih nacija o finansiranju razvoja.

- Juče sam imao veoma važan bilateralni sastanak sa Pedrom Sančezom, razgovarali smo o odnosima Srbije i Španije i zahvalio mu se na podršci teritorijalnom integritetu naše zemlje. Neću da vas posebno podsećam na ogromnu podršku koju smo imali od njih prilikom posete Tirani. Ali smo mnogo detaljnije razgovarali o ekonomskim odnosima, i kako to da unapredimo. Ono što je važno za Bačku Palanku, španska kompanija će potpisati sa nama ugovore o izgradnji mosta, to je velika stvar za taj kraj - kazao je on.

Kaže da su pričali i o drugim vidovima saradnje, i podseća da je Srbija kupila dva transportna vojna aviona od Španije.

- Pričali smo i o drugim stvarima. Posebna tema je bio naš evropski put. Uvek smo imali njihovu podršku, oni su jedna od zemalja koja nas nikada nije posebno ucenjivala, nikada nisu tražili dlaku u jajetu. Kratko sam razgovarao sa španskim kraljem Filipom VI, ali sam imao i dug razgovor sa Ursulom fon der Lajen. Pričali smo i o našoj bilateralnoj saradnji sa predstavnicima Katara, i očekujem njihovog vladara da dođe u posetu. Pričao sam i sa predsednikom Mozambika, zemljom koja je bila uzdržana u UN prilikom glasanja o genocidu u Srebrenici - rekao je predsednik.

Foto: screenshot Video Plus

Vučić dodaje da je pričao i sa predstavnicima Svetske banke.

- Pričao sam i sa ministrom spoljnih poslova Gruzije, dogovaramo posete na najvišem nivou. Naravno, u popodnevnim satima ću ovde govoriti i o temi same konferencije i samita. Kad se to završi imaću bilateralan sastanak jedan na jedan sa Emanuelom Makronom, pa ćemo valjda jednom stići kući - kaže on.

Predsednik je rekao da kratkoročni problemi ubijaju rešavanje dugoročnih problema, i da sukobi u svetu sprečavaju svaki kompromis.

- Svi su Trampu obećali da će podići vojne budžete na 5 odsto, a niko to neće uraditi. Lepo je to rekao Pedro Sančez, on je bar pošteno odmah rekao da to neće uraditi. Jeftinih para više nema, što se tiče pomoći - kazao je on.

Vučić o barikadama kaže da je država uradila svoj posao, i da će ga država raditi svakog dana.

- Ja sam se ponadao da ću moći da kažem da sam promenio mišljenje, da će me neko od mladića koji su učestvovali u nasilju pozvati i reći da mu je to jedina greška u životu, i da traži pomilovanje. A sada kažu policija počinila nasilje. Onda postavljaju barikade i izlaze sa maskama, da maltretiraju ceo Beograd, svaki grad u Srbiji - ističe on.

Foto: screenshot Video Plus

Predsednik dodaje da su te blokade izraz nemoći, i da se oni koji gube uvek bune.

- Jel to program za budućnost, kontejneri na ulicama i nerad? Nastavak onog programa za genocidnu Srbiju i nezavisno Kosovo. Ljudi da ne brinu, država ima dovoljno snage i obezbediće red i poredak - kazao je Vučić.

On ističe da je policija reagovala profesionalno i uz minimalnu upotrebu sile noćas.

- Najviše je huligana bilo na Autokomandi, ali je to brzo rešeno. Sve to što rade je zločin protiv sopstvene zemlje. I odgovaraće za to. Oni kroz svako svoje saopštenje govore o svom nemoralu. Ljudi stradali ispod nadstrešnice ih više ne zanimaju, njihovi roditelji ih ne zanimaju. Danas ne znaju šta će, nego hoće da se dočepaju fotelja ili da u njih postave najgore lopove i kriminalce. Mi imamo dovoljno snage, jasno je da je policija pod velikim pritiskom, da ljudi rade svaki dan. I želim da svi ljudi koji se protive ovom divljanju moraju da znaju da policija brine o njima i da gleda kako da ne povredi ove ljude koji ne razumeju da im nije tu mesto. Oni sebi čine medveđu uslugu. 26 njih je privedeno, 136 je legitimisano - rekao je predsednik.

Vučić je pitao političare koji podstrekuju blokade zašto oni ne izađu na ulice, već teraju tuđu decu.

- Šta kažu da sam pobegao? Pa ljudi, bio sam u Predsedništvu i Ćacilendu 28. Al neka ne brinu, dolazim ja danas. To što rade Nova S i N1 je čist terorizam, i čekaćemo šta će tužilac da kaže. A da se nisam ovde pojavio rekli bi da sam ostao da maltretiram divnu decu, a da zapostavljam državne obaveze. Verujte, sve bih dao da sam juče bio u Beogradu, makar malo da odmorim - kazao je on.

Predsednik je istakao da se vraća i uživa u uspostavljanju reda u Srbiji.

- Nikada se kukavica nisam plašio, ni tih sa Nove S i N1, jer mnogi beže od njih, niti huligana, niti ikoga drugog. Što se tiče Utiska nedelje nemam pojma, ja to nikada nisam gledao, kažu mi ljudi da su im emisije sve gluplje i da dolaze sve gori sagovornici. Šta kažete, da oni unište fiskalni sistem? To tako mali đokica zamišlja. Na stranu što pokazuju koliko mrze Srbiju, i sve građane Srbije - ističe Vučić.

Foto: screenshot Video Plus

Na preporuke bivšeg košarkaša Vladimira Štimca da se sprovede obojena revolucija po uzoru Hong Konga, predsednik je rekao sledeće:

- Nego imam pitanje za vas. Kako se završilo to u Hong Kongu? Završilo se pobedom države, NR Kine. A njihova revolucija u Hong Kongu ode u istorijske udžbenike. Sa sve kodnim imenom "Voda". Neuhvatljivi, nedodirljivi, ovakvi i onakvi, a postadoše i uhvatljivi i dodirljivi.

O rečima i podršci Sergeja Lavrova, Vučić je istakao da je i njemu i Putinu bilo potpuno jasno da je ovo pokušaj obojene revolucije.

- Hvala ruskim prijateljima na tome što su to primetili. Hvala Sergeju što je to rekao, i retkim korektnim ruskim analitičarima koji su primetili jednu stvar. Da će Vučić biti malo tvrđi orah, i da neće bežati iz Srbije. Vlast u Srbiji se osvaja na izborima, onda kada ih raspišu nadležni organi, a ne kada banda huligana to hoće. Hvala ruskim prijateljima što dobro razumeju i mudro procenjuju šta je to što se u Srbiji zbiva - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da je ogroman novac uložen u ovo, i da je sa tim već gotovo.

- Srbija je pobedila - kazao je na kraju obraćanja Vučić.

