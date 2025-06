Čak 8 policajaca i 22 građana povređeno je tokom nasilja blokadera i pokušaja državnog udara u subotu. Privedeno je 77 osoba od kojih je 38 zadržano .To je izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dodao da je među privedenima i jedno maloletno lice. Protiv 35 osoba biće podnete krivične prijave, a zahtev za prekršajni postupak protiv njih 26. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu juče je uhapšeno još osam osoba osumničenih za pokušaj nasilne promene ustavnog uređenja.

Glavni narativ blokadera u subotu, bili su izbori, dok su u svojim zapaljivim govorima pokušali i da nahuškaju građane da krenu ka okupljenima u Pionirskom parku. Ono što je međutim u najmanju ruku neshvatljivo je da im je zeleno svetlo dao i rektor Vladan Đokić , pa se postavlja pitanje koji je krajnji cilj rektora? Rušenje države ili dobrobit akademske zajednice i studenata za šta je valjda i postavljen na to mesto?

- Strane obaveštajne organizacije, nevladin sektor, neprijatelji iz regiona – svi su se sjatili i našli su ovde svoje saradnike u projektu rušenja države Srbije i Srpstva. Država se iz sopstvenih univerziteta povukla, kao što se povukla iz tužilaštva. Zapad nam je prodao mantru, oni su to tražili, znajući da će se desiti ovo što se desilo. U politici, stvari se planiraju 5, 10, 20 godina. Namerno su išli na demokratizaciju univerziteta i sada smo korak do anarhije. Problem državnog univerziteta je nerad i to da student nije božanstvo oko koga se sve okreće. Mnogim profesorima na državnim fakultetima je osnovni problem što imaju studente i nastavu i što imaju ispitne obaveze sa studentima - kaže Kajtez i dodaje: