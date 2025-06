- Hvala ruskim prijateljima na tome što su to primetili. Hvala Sergeju što je to rekao i retkim korektnim ruskim analitičarima koji su primetili jednu stvar. Da će Vučić biti malo tvrđi orah i da neće bežati iz Srbije. Vlast u Srbiji se osvaja na izborima, onda kada ih raspišu nadležni organi, a ne kada banda huligana to hoće. Hvala ruskim prijateljima što dobro razumeju i mudro procenjuju šta je to što se u Srbiji zbiva - kazao je Vučić.