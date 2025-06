- Ja sam gubio izbore, pobeđivao na izborima, ali bih uvek prihvatio izborne rezultate. Za mene to nije bio problem. To što bi oni radili, ne bi radili ništa, ne bi imali nikakve političke snage dan posle izbora - rekao je.

O policajcima

- To da nam država liči na "banana republiku", to je delimično tačno, ali zbog naše popustljivosti. Sedam meseci smo puštali huligane da rade šta hoće. Želeli smo da ne upotrebljavamo silu ni po koju cenu. mislili smo da će naučiti nešto, videće da ovo nije najbolji put. Svaki dan čine krivična dela i mi ne reagujemo. To je rezultat politike koju smo svi mi vodili želeći da u potpunosti sačuvamo te mlade ljude koje je neko mržnjom zadojio zarad svojih sopstvenih finansijskih potreba - rekao je Vučić.

O blokaderima

O nemačkim medijima

O izborima

- Kao da je velika razlika kad su tamo i kad nisu. Taman da znamo da neće da bude dimnih bombi, da neće da povrede neku trudnicu... To je najpametniji potez blokadera do sada. Da što napuste Narodnu skupštinu. To im je genijalna ideja. Uz ovu da prelaze ko lude naste po pešačkom prelazu, to je jo jedna fantastična ideja. Ja je apsolutno podržavam - rekao je Vučić.