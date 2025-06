- To da nam država liči na "banana republiku", to je delimično tačno, ali zbog naše popustljivosti. Sedam meseci smo puštali huligane da rade šta hoće. Želeli smo da ne upotrebljavamo silu ni po koju cenu. mislili smo da će naučiti nešto, videće da ovo nije najbolji put. Svaki dan čine krivična dela i mi ne reagujemo. To je rezultat politike koju smo svi mi vodili želeći da u potpunosti sačuvamo te mlade ljude koje je neko mržnjom zadojio zarad svojih sopstvenih finansijskih potreba - rekao je Vučić.