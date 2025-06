Noć je prošla uz blokadu 15 raskrnica kontejnerima i aktivistima, iako su se ljudi sinoć pitali "da li će se blokaderi skloniti do jutra", vest da je policija uklonila sve njih i da je grad prohodan, ulilo je nadu da su se stvari smirile. Građani očekuju da se svako ko krši zakon privede pravdi i da se svako ko blokira kretanje drugih, ukloni.

- Kada je rečeno da se može svirati kraj blokaderskom pokretu, terorističkom, koji se odvija ovih sedam meseci, to je značilo jasno saopštavanje da će od nedelje država početi da reaguje, jer je do sada država bila previše tolerantna prema svemu što su činili blokaderi. Možda je od prvog dana trebalo reagovati, međutim u politici jedan i jedan nisu uvek dva. Moramo biti svesni koje je raspoloženje u narodu - kaže Anđelković.

On objašnjava da su blokaderi nazivajući se studentima imali u decembru, januaru i februaru određenu podršku, pa se mora proceniti reakcija države i koliko bi je građani podržali.

Bakarec kaže da je juče umesto 20 minuta, do svoje kuće putovao sat i deset minuta zbog blokade Autokomande:

On kaže da "idu kao skakavci i igraju se mačke i miša sa policijom", aludirajući na to da su blokaderi pozvali građane na mirno povlačenje pred policijom i zauzimanje pozicije na raskrsnicama po povlačenju policije.

- Skloniće se i otići na drugo mesto. Država čini sve što treba. Osam meseci borbe koju je odredio Vučić i država, svi smo pokazali da smo izbegli građanski rat, obojenu krvavu revoluciju i uspešno se izborili protiv hibridnog rata. Najvažnije je strpljenje, a to je najteže u životu - kaže Bakarec.

Stambolić kaže da je i sam iskusio to da umesto 20 minuta provede u vožnji sa detetom do vrtića sat vremena, pa kaže da to izaziva veliku frustraciju.