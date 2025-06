- Pošto je već saobraćaj bio blokiran, i Gazela i Autokomanda, onemogućen je normalan život, i krenuli smo sa deblokiranjem bitnih lokacija. Uz minimalnu upotrebu sredstava prinude smo deblokirali sva mesta gde su bile blokade. To je do jutros, do 6, pola 7 rešeno. Policijski službenici nisu nijednu službenu palicu upotrebili. Tu su bili samo fizička snaga i sredstva za vezivanje. 18 lica je privedeno, za sada imamo 6 krivičnih prijava i 8 zahteva za postupak... - rekao je pomoćnik direktora policije.