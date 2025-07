- Gledala sam broj studenata koji su sada prijavili ispite na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. To je njihov poraz, to je apsolutno njihov poraz. Blokade fakulteta više ne postoje. Za nekih desetak dana ispitni rok počinje na Medicinskom fakultetu, koji je bio jedan od najjačih uporišta blokadera. Za prvi ispitni rok prijavljeno je više od 3.000 ispita. Ovo je kolokvijumska nedelja na Fakultetu organizacionih nauka Univerzitetu u Beogradu. Danas se završavaju, ali do sada je više od 2.000 studenata koji su prijavili kolokvijume. Dakle, potpuna propast, potpuni debakl kako na ulicama, kako tokom protesta, tako i na fakultetima - ukazala je Brnabić.