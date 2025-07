- Čitav ovaj scenario je imao više faza. U tom prvom nekom talasu studentskog nezadovoljstva, zaista su mnogi građani poverovali njima. Najveći broj studenata je i sam verovao u to, međutim, kada su padale maske i kada su stvari postajale nelogičnije, to se promenilo. Na samom početku, obustava nastave zbog opravdanih zahteva nije logična. Obustavili su nastavu dekani fakulteta bez ikakvog pravnog osnova. Meni je malo čudno kako se nijedan dekan nije pobunio – kaže Arsić Arsenijević i dodaje:

- To su vanredne situacije i krizni modeli postupanja. Imali smo napravljen plan nadoknade nastave prvog semestra, nije bila ni zamisao da će se izgubiti čitav drugi semestar. Kreće se u potpunu destrukciju i naravno završava sa Vidovdanom, gde to postaje otvorena agresija. Pokušavaju stvari da se pokažu onakve kakve nisu. Mi tu prepoznajemo onu čuvenu nemačku rečenicu "Srbija mora nestati". Oni koriste te pokrivalice kako bi zbunili građane.

- Mi smo već duže vreme napadnuti jednim hibridnim ratom koji se polako pretvorio u obojenu revoluciju. Njihova podmuklost je u tome što to sve mora da izgleda vrlo spontano, to je jedna prevara koja se kreira tom strahovitom propagandom i mnogi ne shvataju koliko je ta propaganda jaka. Ne postoje više istina i laž. Već je istina ono što se propagandom nametne. Kompletan zapadni svet je pod uticajem te propagande, uočio da smo mi nekakav genocidan narod. Kod obojene revolucije je osnovna stvar isterati ljude na ulicu i pokušati da sa tom masom pobedite sistem. Suština prevare je da je to borba protiv vlasti, predsednika i njegove političke garniture - kaže Karan i dodaje:

- Ali, ponajviše protiv države. Hibridni rat je strategija koja ima iste ciljeve kao agresija – da se Srbija niveliše i da se rastače. Radnici neće da izađu na ulicu, starije generacije znaju kako je bilo kad nije valjalo. Taj projekat traje već 20 godina i čeka se prava prilika postavljenja mehanizma. Prvi mehanizam su ovi antisrpski mediji, oni idu sa propagandom, genocidom. Drugi mehanizam su agenti stranog uticaja. Oni su instalirani u grupu nevladinih organizacija. Infiltriraju se u sredinu. Temprirano je da simbolika bude Vidovdan, to je bio dan kada je zamišljeno da počne građanski rat u Srbiji. Policija je na sebe primila sve one udarce štanglama, štakama, kamenjem. Zamislite da je ta sila udarena na one mladiće u Pionirskom parku, tu bilo krvi do kolena i to bi bio početak jednog građanskog rata.