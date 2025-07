Stručnjaci tvrde da agresivna i neodređena politika okupljenih, koji čak koriste nacionalne simbole za provokaciju, samo dodatno podiže tenzije u društvu

Slušaj vest

Od Srbije i njenih zakona niko nije i neće biti jači, a država će preduzeti sve mere da blokaderskom nasilju konačno i stane na put.To je juče poručio nakon što su blokaderi pokušali da barkidama parališu gradove u Srbiji

Predsednik je istakao i da je maltretiranje građana, blokada mostova i raskrsnica u Beogradu i unutrašnjosti odraz nemoći i dodao da je policija na Vidovdan uradila svoj posao, da će nastaviti da ga radi, kao i da građani ne treba da brinu, jer država ima dovoljno snage da obezbedi red i poredak.

Gosti emisije "Redakcija" koji su govorili na ovu temu bili su Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje i Dunja Simonović Bratić, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije.

Foto: Kurir Televizija

- Država je počela da radi ono što smo mi već mesecima očekivali. Ljudima je dozlogrdilo, svi smo bili negde ozareni jer će konačno doći neki red. Ovo već dugo traje i svi krećemo da se navikavamo na jedno realno stanje. Gde god da krenete, vi mora da razmišljate da li imate neku blokadu, da li ćete pustiti decu da odu negde, šta će se posle toga desiti. Niske strasti su se u ljudima pojavile, a to je posledica i Skupštine - kaže Simović Bratić i ističe:

- Ako narodni poslanici mogu da divljaju, ruše i pale, a da posle toga ne dobiju sankciju - to je dozvola običnim građanima da i oni to urade. Ja se nadam da je ovo jedna prekretnica i nadam se da od Vidovdana više nema davanja opravdanja onima koji žele nasilnu smenu vlasti. Od Vidovdana vidimo da je ovo sada otvorena politička borba, iako je nama što smo u politi, to odavno nije bilo jasno. Dobro je što smo videli njihove lidere - Lompara i Đokića i njihovim jezivim davanjem zelenog svetla. Prešli smo u otvorenu političku arenu. Imam nadu da sada dolazimo sebi i da će sada svi shvatiti da je država jača od svih.

Deđanski smatra da današnji protesti nemaju jasnu ideju ni vođstvo, za razliku od nekadašnje opozicije, te da agresivna i neodređena politika okupljenih, koji čak koriste nacionalne simbole za provokaciju, samo dodatno podiže tenzije u društvu i otežava situaciju za sve.

Foto: Kurir Televizija

- Ne zna se ko stoji iza ovoga, nekada ste imali časne i poštene opozicionare, sve do Vuka Draškovića, koji je terao ljude da ginu. Neko ko stoji iza svoje ideje, on se žrtvuje pa čak ode i u zatvor zbog toga. Ovde nit ima ideje, nit ljudi koji bi se žrtvovali. Agresivno sam zastupao da idu na izbore, smanjila bi se agresija. Postoji ova ekipa pored Đokića, koja hoće vlast. Brisali su cipele srpskom zastavom, a onda su izabrali Vidovdan, kao dan za okupljanje. Totalna politika koja nije definisana, to pravi problem i njima i nama. Oni pumpaju agresiju. 15. marta su došli ljudi sa decom i ja nisam mogao da im objasnim da je to politički protest. Tada je policija i reagovala kako treba - kaže Deđanski.

Simonović Bratić upozorava da je uoči Vidovdana zabeležen ogroman broj krivičnih dela, da je simboličan izbor tog datuma povezan s izručenjem Miloševića, te da u pozadini događaja stoji ozbiljna politička poruka, a ne slučajnost ili bezazlen protest.

- Deset dana pre Vidovdana je bio Odbor za bezbednost u Skupštini i došao je Ministar policija. Rekli su da je prkeo 600 i nešto krivičnih dela formirano. Kada čujete taj broj, to je veliki broj. Sada je sve na tužilaštvu. Nisu oni izabrali Vidovdan kao dan sećanja. Poslednji Vidovdan kog se sećamo je kada je izručen predsednik Milošević Hagu. Njihova jeste ideja ta, to je za njih simbolika. Sve te priče su bezazlene, a ovo je suština. To je ono što je najjezivije, pogotovo za sve nas koji pamtimo taj period - kaže Simonović Bratić.

"NA POČETKU SU ČISTILI CIPELE SRPSKOM ZASTAVOM, A ONDA SU IZABRALI VIDOVDAN ZA OKUPLJANJE!" Analitičari ocenjuju: Njihov politički program ne postoji! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs