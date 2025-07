- Likovali su juče da je policija umorna i da nema dovoljno snage. Ne brinite, policija će uvek imati više snage nego blokaderi. Zamislite, 15 ili 20 hiljada ljudi sve ukupno u Srbiji koliko ih ima maltretira 6,5 miliona stanovnika. Mislim da niko više nema dilemu da su ovo sve primeri obojene revolucije. Proći će sve ovo, naravno da država neće stati i nestati jer je neko blokirao raskrsnice. Izdržali smo i bombardovanje i sankcije i ratove i albansku golgotu, izdržaćemo i ovo. Naravno da su ljudi nervozni, ne mogu na posao, da budu sa svojim prijateljima, ne mogu da putuju negde, ovo će zaista ući u anale izučavajući ludosti i gluposti. Policija je po mom mišljenju bila junačka, sada je ostala ta jedna ne dovoljno jaka karika, a to su tužilaštvo i sud. Ne znam da li će tužilaštvo posle ovoga časnije raditi svoj posao, sigurno ima časnih tužilaca, ali ne znam. Nije njih niko gađao bakljama i kamenicama, verovatno ako nekog njihovog presretnu na putu pa gađaju, možda će onda promeniti ćurak - rekao je Vučević.

"UKOLIKO SE NE PRIHVATI NAREDBA, DOLAZI DO POTISKIVANJA BLOKADA" Pukovnik policije objašnjava zadatke službenika: Procesuriano je 76 lica!

On je izjavio da su ponovo demolirane prostorije SNS u Novom Sadu.

- Razbijene su nam ponovo prostorije u Novom Sadu, te prostorije su najčešće napadane, imali su i neke svoje obrede tamo. Interesantno je da niko nije procesuiran za to, ali dobro, mi ćemo da obnovimo prostorije, a bruka živi doveka - kazao je Vučević.

- Kada uništavaju ekonomiju države, uništavaju i vaše kućne budžete i vašu ekonomiju u kući, to građani moraju da znaju. Sve to se odražava i na plate i na penzije. Uprkos njihovom čistom fašizmu, Srbija ima snage da nastavi i sa rastom plata i penzija. Važno je da održavamo rast penzija u odnosu na plate da se ne napravi disproporcija - ističe.

- Njihova glavna meta je Aleksandar Vučić kao predsednik države, kada njega sklone, onda mogu da ostvare svoj cilj, a to je rušenje Srbije. Kakav patriotizam, kod njih nema patriotizma. Oni na Vidovdan napadaju srpsku policiju, koriste kola Hitne pomoći da bi napadali policiju, oni na Vidovdan ruše glavni grad, izbacuju decu iz škola, kakav je to patriotizam kada vi rušite ekonomiju svoje zemlje? - kazao je.

Lider SNS smatra da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić "izgubio i to malo kredibiliteta što je imao".

- Teškom mukom slušao sam govornike na Vidovdan, jedva sam odslušao. Vrlo je simptomatično da su svi čitali govore, ni to nisu mogli da nauče, očigledno je da je iz iste kuhinje sve to pripremano, a pisali su i govore nekim ljudima koje su dovodili da govore. Nadam se da će kad-tad odgovarati za ovo što su uradili. Rektor Vladan Đokić sada je izgubio i to malo kredibiliteta što je dosad imao. Ne znam šta može da se priča sa čovekom koji je govorio na skupu nakon koga je krenuo napad na policiju i građane. Blokade će trajati verovatno još neko vreme, ali nema sumnje da će Srbija pobediti - zaključio je Vučević.