- Za mene je to terorizam, a ne građanska neposlušnost. Sve što rade usmereno je na uništavanje eklonomije i onemogućavanje građana da normalno žive. Neko misli da ako blokira 50 raskrsnica da će Vućić da raspiše izbore. Neće zbog toga biti raspisani izbori. Pokvareno i dobro je to smišljeno, tim bezobraznim, prividno nenasilnim akcijama ometaju normalno funkcionisanje građana. Najogavnije je što oni uživaju u tome da neko ne može da se slobodno kreće, da maltretiraju i iscrpljuju policiju, da ne mogu da voze automobile. Oni su na nervima većinske Srbije. Od 15 do 20 hiljada maltretira 6,5 miliona ljudi, tako misle da će postići političke ciljeve. Posle ovoga niko nema sumnju da su ovo pokušaji obojene revolucije. Molim sve građane za strpnjenje. Neće država stati. Izdržali smo NATO agresiju, sankcije, mnogo gore stvari. I ovo ćemo. Ekonomija svakako trpi, ljudi su nervozni i nespokojni - rekao je Vučević.