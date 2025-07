Blokade saobraćajnica u Beogradu , ali i u još nekoliko gradova naše zemlje, nastavljene su sve do jutros. Vlast to tumači kao huliganizam i terorizam.

- Mislim da imamo više nasilja nakon Vidovdana, vlast je odbila ucene da raspiše izbore, setimo se famoznih 21 čas i da do toga nije došlo. Sada su usledile radikalizacije do cilja, a to je raspisivanje parlamentarnih izbora. Jedan deo javnosti nije zadovoljan kako vlast odgovara jer očekuju mnogo žustriju reakciju. Međutim, to može da proizvede čitav vrtlog nasilja. Situacija je vrlo napeta, ali svakako da može da eskalira i da bude još gore - započeo je Kljajić.

- Doduše i građani su sve više revoltirali zbog situacije koju vide u svojim gradovima i raskrsnicama, ne mogu da dođu do posla, a imajući u vidu tople dane i nemogućnost korišćenja gradskog prevoza, budi dodatan revolt i to može proizvesti da dođe do ekscesa običnih građana. Ovo je totalno drugačije od one ćutnje koja je bila u 15 do 12 časova, tada su ljudi i mogli da organizuju svoj život, a sada kada blokada može da se desi i traje bilo kad, to već budi kod viši stepen nezadovoljnosti.