Studenti u blokadi pozvali su na građansku neposlušnost i obustavu rada od 1. jula do ispunjenja tri zahteva - raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, raspuštanja skupa u Pionirskom parku i oslobađanja nepravedno privedenih studenata.

Foto: Video plus

Aleksandar Vučić Foto: Video plus

- Daleko smo od idealnog političkog perioda, stranke ne vrše svoje funkcije, a naročito opozicione. U prethodnim mesecima, neke grupe građana su preuzele te inicijative. Problema ima, ali mora da iz svega izađe neko rešenje. Predsednik Vlade Đuro Macut je pozvao na dijalog, ocenio je reakcije policije kao primerene, a to i jeste tačno u velikoj većini slučajeva. Bilo je snimaka koji su osnov za pokretanje disciplinskih postupaka, ali govoriti da ima sistemske torture protiv građana u ovom trenutku nije tačno. Mislim da građani moraju da se pozovu na pribranost, da ne napadaju policiju. Ne možete se ljutiti ako policija privede osobe koje su nju napale. Ne vidi se strategija ovih blokada, a sa druge strane Srbija ima veoma važne zadatke ispred sebe - smatra Antonijević.

- Moja procena je da je mir blizu, koliko je i daleko. Sitaucija se rapidno menja i ne dozvoljava nam da zaključimo kuda sve ovo ide. Moje pitanje svih pitanja, ko je ustvari u protestu? Da li su to građani, studenti, školarci? Jedna potpuno neodređenost. Čim postoje politički zahtevi, oni se bave politikom. Ja više ne govorim da su to studenti jer studenti uče, a ovo su neki ljudi koji žele izbore, a to je bavljenje politikom. Država je reagovala, a opet imamo i dosta komentara iz EU na situaciju iz Srbije koja se pomno prati. Čini mi se da su te reakcije umerene i manje oštre nego što smo očekivali.