- Mislim da one polako već gube svoj intenzitet koji su imale naravno da su iznervirani budući da ucene koje su dali vlasti do 21h nisu uspele u nedelju, odnosno u subotu onda je usledio jedan određeni odgovor to je bila jedna logična reakcija, da moraju da reaguju, ali mislim da građani generalno gube strpljenje za blokade koje se dešavaju širom grada zbog toga što ne vide konstruktivnost tog vida borbe, odnosno vi ne dajete nikakave predloge za probleme sa kojima se društvo suočava time što blokirate obične građane da ne mogu da dođu do posla da po ovoj vrućini moraju da idu pešaka - kaže Vladimir Kljajić, politikolog.