On navodi da se iza protesta kriju one političke grupacije koje su svesne da nemaju poverenje i podršku građana, shvataju da nemaju šta da traže na biračkim mestima, pa kroz haos, nasilje i nemire pokušavaju da dođu do vlasti.

On ipak kaže da je za nešto takvo potrebno bar milion ljudi na ulicama kako bi se ukazalo na legitimnost ciljeva, jer to država i policija ne mogu da kontrolišu.

- Onda to više nije nasilje manjine, već većina, ali to nije slučaj. U čitavoj Srbiji ima u svim blokadama oko 15 hiljada ljudi. To onda nije racionalno. Žele da one ljude koji podržavaju režim nateraju da pomisle "idem ja negde svojim poslom, ne mogu da prođem" - kaže Vuletić.