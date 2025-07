- Ovo što ste vi danas pokazali, to je takva katastrofa za njih. Ovo je loše za Srbiju. Nama da je porezna dobit za skoro 80 miliona veći od predviđenog. To su dobre vesti. Do nedelje mi otvaramo auto-put do POžege. Znam koliko se tome raduje svako u Srbiji. A ne samo da tražite kako ćemo nešto da sprečimo. Srbija neće da je ruše i uništavaju. Neću da kažem koliko bi ubedljiva pobeda bila na bilo kakvim izborima. Problem je u tome što je neverovatno što neki ljudi ne razumeju da postoji nešto važnije od toga. Mi moramo da se borimo za naše interese. Moramo da gradimo i privlačimo investitore. Ako nemate socijalni život pustite druge ljude da rade. Ako neko misli da se ovo dešava tamo nekim ljudima, taj samo ima sreću da ne naleti na njih. Ako imaš posao, porodice, oni te mrze, psuju. Ako im se ne pridružiš. Ljudi ne razumeju da ovo nema veze sa Aleksandrom Vučićem. Ovo se dešava svakome od nas.

- Pa onda kažu nasilje policije, kakvo crno nasilje policije? Čoveče nije ovo 2000. godina. Prošlo vreme, postoje zapisnici, sabereš broj i broj. Neće nikada da zauzmete aerodrom, svi ćete biti pohapšeni. Neće ljudi to više, neće više niko to da dozvoli. Dosta je bilo te vrste maltretiranja. Ja moram i drugim ljudima da objasnim, i ja sam predsednik i ovim drugim ljudima. I šta god oni o meni govorili, da sam ubica, da sam narkodiler, svakojake ludosti, mama nije majka, tata nije otac, ovako i onako, sve je super. Radite šta god hoćete, ali ja moram da brinem o njima. I ja moram da razumem zablude do kojih su došli zahvaljujući jednoj jezivoj propagandi. Jednoj jezivoj propagandi jedne ogromne medijske platforme kriminalca do juče, koji je bio vlasnik, koji je rušio ovu zemlju zajedno sa pojedinim stranim službama. Ta knjiga, za koju se nadam da ću imati vremena da je završim, izaziva već veliko interesovanje u inostranstvu. I nije to pitanje moje sujete, to će biti udžbeničkog karaktera, mnogo toga ćete da vidite i moći da naučite i kada poređate da vidite kako to izgleda. Imali ste primer Žarka Koraća pre nekoliko dana. Ja sam bio na prvoj televiziji i govorio o tome kakva je laž bila ona baka Rumunka. Govorio o paradigmi obojene revolucije gde možete da lažete šta hoćete. On pošto to naravno nije gledao, on je i tri dana kasnije to ponovio, laž o tre, tri ili četiri meseca. I baš ih briga za sve to. I baš ih briga za bilo šta su izmislili, nema veze, slagali smo to, sutra je vreme za neku novu laž.