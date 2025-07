Slušaj vest

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da ljudi neće Srbiju u kojoj ne znaju kuda mogu da pođu i mogu li dete da povedu u vrtić i školu.

Vučić je kazao i da se pojedini ljudi ljute na njega što oštrije nije reagovao protiv blokada ulica i institucija, i naglasio da ne želi da reaguje oštrije jer bi se, kako je naveo, kajao za mesec, dva ili tri zbog toga.

On je za TV Informer kazao da je sa saradnicama želeo da se po svaku cenu sačuvaju životi u neverovatno teškim uslovima i ocenio da su u tome uspeli.

- I pokazali da možemo polako da izađemo iz krize. I kada sam vam rekao još u Sremskoj Mitrovici da znam da je gotovo sa obojenom revolucijom, to je bio prvi trend pada blokadera i njihove popularnosti. I kada sam vam rekao pre 15 dana i pre 20 dana da će još ubedljivije da izgube, pa nisam ja to izmišljao. Ja sam predsednik zemlje, ja moram činjenicama da se rukovodim", rekao je Vučić.

Naglasio je da želi po svaku cenu da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji.

- I da se trudim da budemo popustljivi, a da opet govorimo istinu i da budemo sasvim jasni o onome šta je to što se događa, šta je to što se dešava. I mislim da smo to uspeli da uradimo. I narod to primećuje, narod to vidi sve više", kazao je Vučić.

"Oteta nam je cela godina na fakultetima"

Govoreći o situaciji na fakultetima, naveo je da nam je oteta cela godina.

- Možemo mi to sad papirološki da pokrivamo kako hoćete. Možemo sebe da lažemo, da smo dali upis, kvote, prijemne, mature, prošlo je bez problema, prošlo je ovako, onako. Vidim, srećan je ministar Dejan Vuk Stanković, super, čestitam mu, ali ljudi, mi smo realno izgubili godinu dana. Mi ćemo za toliko da budemo lošiji i slabiji od svake naše konkurencije. Ne možeš da igraš utakmicu, a da godinu dana ne treniraš i kao, e, dobro, dao mi doktor zeleno svetlo, završio sam ja sistematski pregled, pa smo spremni. Pa ne, nisi, nismo spremni, nismo uradili ništa, rekao je Vučić.

Dodao je da je problem sa ljudima koji su danas na ulicama, a kojih je zaista mali broj, i naveo da je juče u svim gradovima bilo 20.000 ljudi, 22.000 maksimum.

- Na sve njihove pozive, večeras to neće biti ni 8.000, ni 9.000, u celoj Srbiji govorim. U celoj Srbiji, kad se svi skupe, svi ti zborovi, svi ti blokaderi, sva ta čuda i tako dalje. I to vam govori koliko je to palo i koliko to ljudi ne žele i koliko to ljudi neće, rekao je Vučić sinoć.