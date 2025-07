- Sama blokada puteva je za njihov pokret destruktivna. Vi kada želite da napravite neki protest, želite da bude što veći broj ljudi, ali ovakvim ponašanjem oni to ne dobijaju, antagonizujete one ljude koji nisu opredeljeni, a sigurno se neće opredeliti za vas ukoliko će morati da čekaju na raskrsnicama. Ovakav vid borbe ne privlači ljude na vašu stranu i ne dobijate brojnost - rekao je Đurić.

- Zastoj u saobraćaju pruža nemogućnost da naše patronažne i terenske službe adekvatno dođu do pacijenata. Bebe i mala deca su veoma važna, zato i navodim patronažu kao jednu izuzetno bitnu službu, jer su zapravo bebe izuzetno vulnerabilne, njihovi termoregulacioni mehanizmi nisu adekvatno razvijeni, tako da nedolazak zapravo patronažnih sestara do mama, koje su i tekako osetljive u tom postporođenom periodu, da bi pružili adekvatnu podršku i pregledali bebe je izuzetno bitno. To nama stvara otežan rad u smislu i same organizacije, jer se sve odvija po planu - rekla je Friković.