Predsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin pružio je nedvosmislenu podršku blokaderima u jučerašnjem intervjuu Federalnoj TV, ističući da "Sandžak", odnosno Raška oblast, ne može da ostvari autonomiju sve dok Srbiju vodi aktuelna vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, izražavajući nadu da će se to promeniti ako blokaderi preuzmu kormilo.

On je na početku gostovanja rekao da je "Srbija zvanično osuđena za zločin genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini", dodajući da je "genocid pažljivo pripreman i izvršen u BiH i u Sandžaku" i da je neophodno da se u Srbiji izvrši lustracija. Na pitanje voditeljke hoće li doći do Zakona o lustraciji dok je Vučić na vlasti, odgovara:

- Dok su god na vlasti oni koji su zvanično učestvovali u pripremanju, organizovanju i izvršenju zločina genocida, do toga neće doći. Ali, u Srbiji ima jedna momentalno pozitivna društvena pojava, to su studentski protesti, protesti srednjoškolaca i protesti slobodnih građana. To je nova pozitivna politička okolnost i pojava koja daje nadu da će se u ovoj zemlji vratiti univerzalne ljudske i političke vrednosti u život - kaže Ugljanin i navodi da su "pred nama bolja vremena".