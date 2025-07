Takozvani premijer je i u ovo vreme prošle godine tražio da se glavni most na Ibru otvori za saobraćaj, ali mu Kfor to nije dozvolio, podsetio je politikolog Ognjen Gogić .

- Znajući kakav bi odgovor dobio i sad od Kfora, Kurti je odlučio da napravi dva nova mosta. Na stranu što je uopšte pitanje da li oni mogu tako brzo da izgrade dva mosta i iz kojih sredstava, ovde se zapravo radi o provokaciji za srpsko stanovništvo, ali i o Kurtijevoj političkoj kampanji. On se zapravo ovim obraća Albancima u Južnoj Mitrovici i albanskim i bošnjačkim zajednicama u Severnoj Mitrovici u želji da ovakvim potezom uzme njihove glasove. To je predizborni Kurtijev trik, populistička poruka za Albance, ali Srbe to iritira. Generalno, Kurti porovocira Srbe kako bi se dodvorio albanskoj publici, naš narod je tu žrtveno jagnje. Ipak, čak i sada mnogo Albanaca dolazi u Severnu Mitrovicu kao na safari, snimaju Srbe kao atrakciju... - kaže Gogić za Kurir.