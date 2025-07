- Nastavićemo da radimo i gradimo, zahvalan sam građanima i svim Kosjercima koji su glasali za nas, i za one koji nisu glasali za nas. Ja sam predsednik opštine svih građana, i nastaviću to da budem - kaže Đokić.

- Dovešće nam investitore. Do septembra ćemo dobiti i blizinu do autoputa, što je presudno. Uradili smo 150 kilometara asfalta po selima u našoj opštini. Uradili smo most, glavnu ulicu, Dom kulture, nastavićemo da radimo i gradimo, a to ne bi mogli bez Vlade i resornih ministarstava.