- Ovi izbori su bili važni, jer se stvorio ambijent i atmosfera da ako tu opozicija dobije, to će se preliti na Srbiju, odnosno da se po jutru dan poznaje. Ovi ponovljeni izbori i još jedna pobeda SNS-a me nije začudila, jer čitam po arhivama i u Srbiji drugi krug koji je ponovljen zbog navodnih nepravilnosti uvek je dobijao onaj koji nije tražio ponavljanje izbora - kaže Gajović.

On kaže da je znao da će procenti biti na strani SNS-a, jer je to postao običaj u Srbiji.

- To nije normalno ponašanje. Pogotovo mi nije jasno kako neko ko to radi tumači to kao pozitivno i očekuje podršku građana, neko kome istresate đubre ispred ulaza u zgradu i koga blokirate. Radujem se rezultatima u Kosjeriću - rekao je on.