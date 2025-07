Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će deonica auto-puta do Požege biti otvorena za tri-četiri dana i da će se od ponedeljka za maksimalno dva sata stizati od Beograda do Zlatibora.

- Pojedoh se živ, izlude me ovo sa otvaranjem puta do Požege, svaki dan mi kažu "biće sutra", očekivao sam da će biti sutra, ne znam da li će biti u subotu, nedelju, ali mora da bude do ponedeljka. Uvek neki papir fali ili neko nešto nije potpisao... Došlo neko vreme u kojem svako gleda kako da zaustavi državu - rekao je Vučić u Čačku, gde je prisustvovao otvaranju fabrike kompanije PWO Group.