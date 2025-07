- Ono što mi nudimo jesu nove fabrike, novi putevi, napredak Srbije, ono što oni nude Srbiji jeste da Srbija stane, to su kontejneri na ulicama, smeće na putu , narodu je lako da izabere, rekao je i dodao:

- Zamislite, skačete po kontejneru, uspela nam je revolucija! Što se tiče FDU i pretnji smrću policajcima, odgovaraće za to , rekao je Vučić dodavši da "mi nudimo fabrike, a oni nude smeće i kontejnere".

- Proverite odakle je taj došao i videćete zašto to govori. Garantujem da taj koji predstavlja Kancelariju UN u Beogradu nije iz Kine, Rusije, ni iz jedne od prijateljskih zemalja, skoro da sam siguran", kazao je Vučić. Ocenio je i da su studentski i građanski protesti u suštini odavno završeni ali da njihovi učesnici to ne mogu da vide i da neće uskoro stati sa organizovanjem skupova.

- Kod nas je sloboda okupljanja gotovo apsolutna i do apsurda nas nekad dovodi jer je protivzakonita, nasilje je njihovo srednje ime, siledžijstvo i nasilje, uživaju da tuku žene, imaju nekakav poseban pik na žene, iživljavaju se na najverovatnije načine, ni vaspitanja, ni pristojnosti, ni mangupluka u pravom smislu reči, čisti kretenski potezi, rekao je Vučić dodavši da nema ni uličnog džentlmenstva, ni pristojnosti.

- Mi štitimo takva kriminalna okupljanja na svakodnevnom nivou da slučajno neko ne bi probio sa dve, tri ili četiri strane ali to ludilo u kom trošimo državna, narodna sredstva da bi štitili protivzakonito delovanje nekad mora da stane, rekao je Vučić.

- Kraj tih pokušaja neće biti skoro, a suštinski je to davno završeno, ali oni to ne vide, suviše su emotivno vezani za sve to, rekao je Vučić.