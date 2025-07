Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon ocenio je u intervjuu za uticajni mađarski nedeljnik Mandiner da to što Srbija i pored impresivnog ekonomskog rasta i brojnih reformi ne napreduje brže ka članstvu u Evropskoj uniji jasno pokazuje da prijem u Evropsku uniju nije samo pitanje ekonomije, već i politike i geopolitičkih interesa.

- Sve to jasno pokazuje kako ulazak Srbije u Evropsku uniju nije pitanje ekonomije, već pre svega politike i geopolitike. Ceo Zapadni Balkan, sa svojih 15 do 18 miliona stanovnika, „kap je u moru“ u poređenju sa 450 miliona građana EU, i ne bi doneo nikakvu dramatičnu promenu ni demografski, ni politički, ni ekonomski kada bi nas sve odjednom primili - naglasio je Gujon, dodavši da je „Srbija danas ekonomski i reformski na daleko višem nivou i mnogo spremnija nego što su to bile Bugarska ili Rumunija kada su postale članice Evropske unije“.