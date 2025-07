- Oni su računali da će dizanjem tenzije da podignu izlaznost, ali i da pobede. Međutim, izgubili su i na ponovljenom glasanju, u Kosjeriću je došla do izražaja njihova katastrofa. Ovo čemu sad svedočimo je samo pokazivanje onoga što bi se desilo kad bi se u ovom momentu raspisali izbori, iako za njih nema razloga. Oni prvo nisu hteli izbore i satanizovali su svakog ko ih je tražio, pa su onda ultimativno tražili izbore. A kad izgube izbore u Zaječaru i Kosjeriću, oni ne priznaju rezultate. To je njihov modus operandi, hoće što veći haos u državi, da dobiju vlast bez izbora, da naprave krvoproliće. Država uspešno kontroliše da do toga ne dođe, ali bojazan postoji da će neko od besnih građana, koji mogu da budu i njihovi glasači, da napravi neki haos - upozorava Deđanski.

- Oni jesu od Kosjerića napravili nekakav armagedon, jer su mislili da će to biti budući zamajac za dalje ostvarivanje ciljeva, ali kad se to nije dogodilo, vratili su se na prvobitni plan, a to je pravljenje haosa. Pred skup 28. juna oni su na plenumima govorili da ako se ne desi neka nesreća koja bi ih pokrenula, onda nastavljaju rat gerilski. To je bio njihov naziv na plenumima, a to znači upadanje u institucije, blokiranje saobraćaja, upadanje u GSP... Oni druge politike i nemaju, niti smo je čuli niti ima ko da je napiše. Bojim se da nas ovakav haos čeka još duže vreme - zaključuje Deđanski.