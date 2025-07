Imam jednu divnu vest za ljude! Konačno, u nedelju od 12 sati biće otvorena i poslednja deonica puta za Požegu. I oni koji se budu vraćali u nedelju sa Zlatibora, vraćaće se novim putem, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić

- Otvorićemo tu poslednju deonicu auto-puta od Čačka do Požege kako bismo sačuvali živote ljudi i pokazali koliko želimo da se u Srbiji nastavi da gradi, rekao je Vučić za TV Pink i TV Informer. Rekao je da je ta deonica bila jedna od najtežih za izgradnju i da su na njoj dva najduža tunela - Laz i Munjino brdo koji imaju neverovatnu kontrolnu sobu i agregat.

- U Srbiji je trenutno u izgradnji 485 kilometara auto-puteva, naglasio je Vučić koji je prethodno rekao:

- Imam jednu divnu vest za ljude, konačno, u nedelju od 12 sati biće otvorena i poslednja deonica puta za Požegu, tih 19,5 najtežih kilometara! I oni koji se budu vraćali u nedelju sa Zlatibora, vraćaće se novim putem. U nedelju uveče ići će novim auto-putem i uštedeće i vreme i biće putovanje sigurnije i bezbednije. Od 2012. do danas uradili smo 609 km, uradili smo više u poslednjih 13 godina nego u prethodnih 67, time se ponosim, time se dičim, dodao je on rekavši da će par dana biti i bez naplate putarine, kazao je Vučić.

Reč je o deonici auto-puta od Pakovraća do Požege u vezi s kojom je izneo zanimljive podatke. Naime, istakao je da je od 1945. godine do 2012. ukupno u Srbiji izgrađeno auto-puteva u dužini od 596 kilometara, a od 2012. do danas 609 kilometara.

- I zato obilazimo i pokazujemo da smo uradili 609 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Tako da smo više uradili za poslednjih 13 godina nego u prethodnih 67, istakao je Vučić ukazavši da ćemo tako sačuvati živote, ali i pokazati koliko želimo da Srbija nastavi da se gradi.

Ključna poruka za budućnost

- Da Srbija radi, da naši ljudi mogu da žive bolje, da mogu da planiraju sigurnu budućnost za svoju decu, to je ključna poruka. Ne može da bude poruka u smeću koje bacate po ulicama, u kontejnerima koje okrećete, a onda nam pričate o ekologiji. Rušite, narušavate najnormalnije i najobičnije kretanje svakog građanina zato što vi mislite da imate pravo, zato što ste vi sebi dali to pravo. I to je njihova politika, na kraju krajeva. Naša politika je da gradimo, da radimo. Ja mislim da je ovo velika vest, ponosan sam na to što smo uradili i nastavićemo da gradimo, naglasio je Vučić.

On je dodao da je mnogo srećan zbog toga i da to jeste rezultat kojim se ponosi i zbog kojeg je, kako je rekao, siguran da građani Srbije jesu zadovoljni.

- Kako god razmišljali, šta god razmišljali, to nije lako, to nije jednostavno. Potrebno je obezbediti novac, potrebno je obezbediti neimare, vredne radnike da to urade. I drugo, ljudima da kažem, kada otvaram, otvaram u skladu sa svim pravilima, u skladu sa svim propisima. Niko ništa ne krije, niko ništa ne izmišlja kao što na nekim televizijama govore. Potpuno sigurno, bezbedno, videćete u nedelju, imate specijalne sobe na ulazak u tunel, instrumente koji su neverovatni, agregate koji su neverovatni. To izgleda bolje nego u Švajcarskoj i Austriji. To nam otvara put ka Užicu, ka čitavoj zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, ka Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Sjenici, ali nam u potpunosti otvara put i ka Arilju i Ivanjici, naveo je Vučić.

Dodao je da veruje da ćemo moći da nastavimo dalje sa izgradnjom auto-puteva prema Zlakusi, Sevojnu i Užicu.

- U svakom slučaju, od nedelje u 12 sati auto-put do Požege će biti otvoren za sve ljude. Mislim da će nekoliko dana biti i bez naplate putarine, rekao je Vučić.

Vučić je dodao i da je "naš izbor da se Srbija gradi" a ne smeće i kontejneri.

Novim putem do Požege Ovčarsko-kablarska klisura će dobiti na turističkom i to ekološkom potencijalu.

- Šta to znači za Lučane, Guču, Čačak, Požegu, rekao je Vučić dodavši da će sada Čačak postati centar cetralne i zapadne Srbije.

- Trenutno radimo i gradimo 485 km novih puteva, naglasio je i kazao da se 67 godina čekalo na put do Požege jer je ta deonica Čačak-Požega bila najteža. Nabrojao je i sve deonice koje se trenutno rade kad je reč o putevima.

O blokadama i blokaderima

- Nećemo skoro nikad da vas diramo, uništili ste interese svojih komšija... Zašto to čine, ni sami ne znaju, da bi imali sliku na društvenim mrežama... Podrška blokaderima dramatično pada, zato što ljudi to ne žele... Zato sam ih molio, nemojte ljudi i svaki njihov herojski potez završi se suzama ispred policijskih stanica. Kažu, pustite nekoga...

- Nećete verovati, jutros smo imali više policajaca nego ovih što maltretiraju građane, kazao je i naglasio da je obojena revolucija završena.

- Kad sam rekao da ću za 3 meseca morati da branim blokadere od naroda, možda će to biti ranije, rekao je predsednik i dodao da mu je žao dece koja ne mogu da polažu zbog ostrašćenosti jednog dekana.

Na pitanje novinara da prokomentariše situaciju u glavnom gradu jutros kad su blokaderi prevrtali kontejnere, bacali smeće a potom razbežali, podsetio je na sinoćnju poruku i očinsko ophođenje prema njima jer je bilo jasno da nisu imali nikakvu šansu i da je država stvari u potpunosti kontrolisala.

- Da nemate iluzije. Svakoga dana ovakvih blokada podrška njima dramatično pada. Svim blokaderima i svim blokaderskim političkim opcijama. Zato što to ljudi ne žele. Mi sa tim nemamo problem. Mi imamo problem sa svojom zemljom. Što ne želimo da nam neko strada. Oni izbacuju kontejnere kad im padne na pamet, niko nikome ne najavljuje. Samo oni mogu da ubiju nekoga. Niko više. E, to je strah koji imam i zato sam ih molio, nemojte ljudi... I na kraju svaki njihov 'herojski' potez se završi plakanjem ispred policijskih stanica. 'Hajde, sad nam pustite nekoga'", rekao je Vučić i objasnio da ne možete da puštate nekoga jer nije dozvoljeno da se izvrće kontejner na ulicu i nije dozvoljeno da tučete one koji obilaze blokade.

- Za to morate da odgovarate. I nema tu velike filozofije. Jutros smo imali značajno više policajaca nego onih koji su bili angažovani u maltretiranju građana. Šta ste umislili? Zašto to radite svom narodu? Zašto neki ljudi mrze svoju zemlju, zašto neki ljudi mrze svoje građane? Ne mogu to da razumem, rekao je.

"Neće doći Šolak da kaže roditeljima tih mladih ljudi koji izbacuju kontejnere..."

- Da li možete da maltretirate građane još neko vreme? Možete, a li na svoju štetu. I sada vas pitam, vi koji kao topovsko meso trošite tu mladu decu da bi obavljali vaše prljave političke ciljeve, jer neće doći Šolak da kaže roditeljima tih mladih ljudi koji izbacuju kontejnere u ulicu 'evo mi ćemo da ti platimo i postupak, mi ćemo da ti platimo očito to što smo te prevarili, što smo ti rekli da je to dozvoljeno da radite'. Neće, ostaviće ih na milost i nemilost, a mi vodimo računa o tome i gledaćemo uvek da ne samo da policija deluje minimalnim sredstvima, minimalnom opremom, minimalnom silom, već ćemo uvek gledati da i nekim vrstom blagosti ne dovedemo ljude te u nemoguće situacije", rekao je Vučić.

Kazao je i da će blokaderi sami razumeti da je neko pokušao da manipuliše njima.

- Ja sam rekao za tri meseca ove ljude ću morati da branim od naroda. I kada sam rekao tri meseca, možda to bude i za manje vremena od ta tri meseca, podsetio je Vučić.

"Nisu imali nikakvu šansu, stvari smo potpuno kontrolisali"

Vučić je kazao da je policija tokom jutrošnjih pokušaja blokada širom Srbije "potpuno kontrolisala stvari" a da učesnici blokada "nisu imali nikakvu šansu". Ukazao je i na apsurd da je jutros bilo angažovano više policajaca nego "onih koji su bili angažovani u maltretiranju građana".

- Ništa niste vitalno uništili osim interesa svojih komšija. Zašto to rade, ni sami ne znaju, valjda da bi imali fotografije za društvene mreže. Svakog dana ovakvih blokada, podrška im dramatično pada jer ljudi to ne žele. Mogu da maltretiraju građane još neko vreme ali na svoju štetu", kazao je predsednik. Apelovao je na učesnike blokada da "rade svoj posao, glasaju kako hoće ali da ne ugrožavaju prava drugih ljudi".

- Imamo problem što ne želimo da nam neko strada a oni izbacuju kontejnere na ulice kad im padne na pamet. Samo oni mogu da ubiju nekog, niko drugi", kazao je Vučić.

"Nisu bili ni blizu da blokiraju Rafineriju i ne znaju ni koliko su srećni što nisu"

Vučić je rekao da su blokaderi hteli da blokiraju pančevačku Rafineriju iako nisu bili ni blizu i da se time bavio sinoć u 1 sat, a jutros su mu stizale poruke s raznih strana da je blokirana - a nije bilo.

- Oni i ne znaju koliko su srećni što se to nije desilo jer to je krivično delo terorizma, po tri godine robije bi dobili, to je napad na Rusiju jer je u njihovom vlasništvu...

Ponovo je podsetio kako su se promenile stvari u Kosjeriću.

Još jedna dobra vest

- Uskoro stiže veliki nemački investitor u Paraćin, u Pomoravlje, mnogo važno za Ćupriju, Ražanj..., velika stvar za čitav taj deo Srbije, rekao je Vučić.

"Odajem veliko priznanje policiji"

- Odajem veliko priznanje policiji, ministru, direktoru, svim upravama, jedinicama koje su snažno i trezveno, profesionalno obavljale svoj posao... To kroz šta je policija prošla, trpeli udarce i batine, a optužuju ih za prekomernu upotrebu sile...

Veliko priznanje odao je ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, direktoru policije Draganu Vasiljeviću i svim policijskim jedinicima širom Srbije koje su, po njegovim rečima, hrabro i zakonito učestvovale u teškom i nezahvalnom zadatku.

- Obavili su ga na visoko profesionalan način i tako će ga obavljati ubuduće, kazao je predsednik.

"Ne prođe dan da ne razmišljam o izborima, ali postoji nešto preče, a to je Srbija"

- Ne prođe dan da ne razmišljam o izborima, ja sam zoon politikon, ali postoji nešto preče, a to je Srbija, zaključio je Vučić uz poruku da Srbija neće da stane i da će da nastavi da radi i da se gradi.