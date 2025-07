Prema mišljenju autora, to je već pokazala lista govornika koje su studenti izabrali za skup: "Nacionalisti i relativizatori ratnih zločina nadmetali su se u širenju velikosrpskih parola. Voditeljka koju su izabrali studenti, nije zaostajala za njima. Samo je rektor Beogradskog univerziteta govorio umerenim tonom, ali je ostao izuzetak. Kod ostalih govornika se sticao utisak da im nije stalo do prvobitnog cilja protestnog pokreta – dakle, do obnove demokratije i vladavine prava u Srbiji – već do pokretanje novih ratova protiv Kosova ili Bosne.“