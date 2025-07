Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u nedelju u 12 sati biti za saobraćaj otvorena deonica auto-puta od Pakovraća do Požege, u dužini od 19,5 kilometara.

Imam jednu divnu vest za ljude, konačno, u nedelju od 12 sati, biće otvorena i poslednja deonica puta prema Požegi, od Pakovraća do Požege, još tih 19,5 najtežih kilometara. Tako da imamo auto-put do Požege koji je otvoren za građane i one koji se vraćaju sa Zlatibora za Beograd u nedelju popodne, u nedelju uveče ići će novim auto-putem i uštedeće i vreme i biće putovanje sigurnije i bezbednije, poručio je Vučić.

On je za televizije Pink i Informer rekao i da je od 1945. godine do 2012. ukupno u Srbiji izgrađeno auto-puteva u dužini od 596 kilometara, a od 2012. do danas 609 kilometara.

- I zato obilazimo i pokazujemo da smo uradili 609 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Tako da smo više uradili za poslednjih 13 godina nego u prethodnih 67, rekao je i dodao da ćemo tako sačuvati živote, ali i pokazati koliko želimo da Srbija nastavi da se gradi.

- Da Srbija radi, da naši ljudi mogu da žive bolje, da mogu da planiraju sigurnu budućnost za svoju decu, to je ključna poruka. Ne može da bude poruka u smeću koje bacate po ulicama, u kontejnerima koje okrećete, a onda nam pričate o ekologiji. Rušite, narušavate najnormalnije i najobičnije kretanje svakog građanina zato što vi mislite da imate pravo, zato što ste vi sebi dali to pravo. I to je njihova politika, na kraju krajeva. Naša politika je da gradimo, da radimo. Ja mislim da je ovo velika vest, ponosan sam na to što smo uradili i nastavićemo da gradimo, kazao je predsednik i dodao da je mnogo srećan zbog toga i da to jeste rezultat kojim se ponosi.

- Kako god razmišljali, šta god razmišljali, to nije lako, to nije jednostavno. Potrebno je obezbediti novac, potrebno je obezbediti neimare, vredne radnike da to urade. I drugo, ljudima da kažem, kada otvaram, otvaram u skladu sa svim pravilima, u skladu sa svim propisima. Niko ništa ne krije, niko ništa ne izmišlja kao što na nekim televizijama govore. Potpuno sigurno, bezbedno, videćete u nedelju, imate specijalne sobe na ulazak u tunel, instrumente koji su neverovatni, agregate koji su neverovatni. To izgleda bolje nego u Švajcarskoj i Austriji. To nam otvara put ka Užicu, ka čitavoj zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, ka Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Sjenici, ali nam u potpunosti otvara put i ka Arilju i Ivanjici, naveo je Vučić rekavši da građani već traže da se nastavi izgradnja ka Zlakusi, Sevojnu i Užicu.

Dodao je i da prvih par dana neće biti naplate putarine.

"Trenutno se gradi 485 novih kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica"



Vučić je kazao i da se trenutno gradi 485 novih kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji i istakao da se infrastruktura mora razvijati.

Podsetio je i o čemu je reč - Smajli, auto-put Beograd-Zrenjanin, Zrenjanin-Novi Sad, da se radi Kuzmin-Sremska Rača, kao i da će krenuti tenderi za ono što mora da se uradi od Malog Požarevca do Mladenovca.

Naveo je da se završava auto-put Čačak-Kraljevo, odnosno Preljina-Adrani, kao i deonica Vrba-Vrnjačka banja od 12 kilometara.

Vučić je dodao da se radi i Dunavski koridor gde će biti otvoreno još 24 ili 25 kilometara.

Predsednik je rekao da će najteža deonica Čačak-Požega omogućiti da se i ekološki pročisti Ovčarsko-kablarska klisura i dodao da je auto-put do Čačka omogućio da u taj grad dođe novi investitor - fabrika PWO.

- Put od Čačka do Požege će dodatno da ojača Ovčarsko-kablarsku klisuru i njen turistički potencijal, da je ekološki očisti i to nam otvara mogućnosti za vidikovac na Kablaru, ali i za brojne divne restorane, za korišćenje jezera i reka koje su zaista čudesne i prelepe, kao i čudesne manastire, kazao je predsednik.

Kako navodi, 60 do 65 godina se pričalo o auto-putu do Čačka, a sada je to produženo do Požege. Auto-putem do Čačka, kako je dodao, Čačak postaje u centralno-zapadnom delu Srbije centar, baš kao što je Niš na jugoistoku.

- To su velike, velike stvari za zemlju. Mi smo uspeli finansijski da oporavimo zemlju, da dobro i uspešno vodimo zemlju, da ulažemo ogroman novac, da podižemo infrastrukturu, zaključio je on.