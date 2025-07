„Miholjski susreti sela Srbije uzimaju maha. Ovog obećavajućeg dugog toplog leta počeli su u Malom Crniću smotrom fijakera, a onda su nastavili u Doljevcu, Boljevcu i po prvi put u Bačkom Petrovcu, uz do sada neviđen broj učesnika i posetilaca. Još jednom su pokazali da se tradicija neguje u pesmi, običajima, u dečijem osmehu i u ljubavi prema svom zavičaju. A da to ljudi u Srbiji umeju dobro da prepoznaju svedoče svi oni koji su dane prethodnog vikenda proveli u tim selima“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

„Ovo priznanje mi mnogo znači, ljubav prema konjima i fijakerima nasledio sam od svog dede, koji me je učio da se čovek ne meri onim što ima, već onim što neguje i poštuje. Bavim se ovim od malena jer me to vraća korenima, daje mi mir i ponos, jer verujem da se tradicija čuva srcem.“ , izjavio je pobednik Dejan Stojadinović.