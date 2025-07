O snazi blokadera govore i egzaktne brojke koje je izneo ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. On je juče naveo da u tačno 7.00 sati, za kad je najavljeno da će Beograd da stane, nije bila blokirana nijedna ulica, dok je u 7.30 bilo 925 prisutnih na svim blokadama.

Podatke je izneo i predsednik SNS Miloš Vučević, koji je izjavio da je juče ujutro na blokadama saobraćajnica širom Srbije učestvovala 3.681 osoba.

- Jutros je u Srbiji celoj učestvovao 3.681 čovek u maltretiranju sugrađana. Ti zgubidani oduzimaju pravo drugima da se kreću, fizički ih napadaju, beže neverovatnom brzinom. Kad napadaju policiju, oni napadaju Srbiju, policija brani javni red i mir, to im je dužnost, za to su položili zakletvu, za to ih plaćaju građani Srbije - naglasio je Vučević.