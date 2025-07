- To je čitava suština naše diskusije i u široj javnosti. Ovde se priča da se sprečava sloboda kretanja građana. Ograničavanje je kada vam neko blokira ulicu kojom želite da prođete, ali ste u mogućnosti da zaobiđete i drugom ulicom stignete do cilja. Tu ste ograničeni, ali ne i sprečeni. U slučaju sprečavanja, to je nezakonito lišavanje slobode, kao kada bi vas neko vezao za banderu. Nijanse su u pitanju. Međutim, šta je ovde problem? Kada imate nezakonit skup, stvara se rizična situacija stvaranje gužve, zamislite da neko blokira sa svih strana ulaze, pa to je onda onemogućeno kretanje - rekao je Matić.