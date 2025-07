Vučić je, ogovarajući na pitanje da li je licemerno to što u Srbiji policiju optužuju za prekomernu silu, a da je Italija danas usvojila zakon o kaznama za demonstrante koji blokiraju puteve koji njihova opozicija naziva drakonskim, ali se niko od evropskih institucija nije oglasio tim povodom, rekao da prisustvujemo teatru licemera i teatru apsurda.

"Policija koja trpi motke po sebi, tuku policajce zato što, kako sami kažu i njihovi portparoli sa ovih kriminalnih medija, ne mogu da kažem kriminalnih medija, vlasnik je kriminalac... Oni kažu 'pa morali su da tuku policiju zato što nisu mogli da prođu direktno do kuće, nego su morali da zaobiđu jednu ulicu okolo'. I tuku policajce, policija trpi i trpi svaki dan", rekao je Vučić tokom vožnje novom deonicom auto-puta Miloš Veliki, koja je danas svečano otvorena.

Dodao je da kada policajci zamole one koji blokiraju ulice dobiju kamenje i dodao.

"Što se tiče ovih raznih stručnjaka za ljudska prava, pa oni svi učestvuju u obojenoj revoluciji. Svi i to nije nikakva novost, to nije ništa drugačije. Ali vidi narod i ono čega se ja plašim, to se juče dogodilo na jugu Srbije, gde s ljudi iz tri autobusa izlazili, gde su sklanjali kontejnere i sklanjali ljude koji su stajali iza kontejnera", naveo je Vučić i istakao da policija mora da bude na terenu.