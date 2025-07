- Za to su uglavnom predviđene prekršajne sankcije, a borba za vladavinu prava je borba za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Postepeno vraćanje u pravne okvire je primena zakonskih propisa na one koji te propise krše. Ne moraju to da budu krivična dela, ima ponekad i osnova za krivično-pravno gonjenje. Ali ako ugrožavate kretanje, pa čak i život drugih ljudi, pravo na zdravlje, pod ovim visokim temperaturama izvrati kontejnere s kontaminiranim i toksičnim sadržajem, vi ugrožavate sve građane. A oni izvode i decu na te lokacije, da se igraju, šutiraju loptu. Prave im izopačen ambijent i izlažu ih riziku - smatra Petrov.