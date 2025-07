- Sigurno nećete zbog toga unervoziti Vučića niti će vam dati izbore zbog kojih ćete da pravite još veći haos. Tako se ne ide ka izborima, to nije put. Oni i dalje ne razumeju politički i psihološki profil predsednika države, koji je najtvrđi i najdosledniji kada je izložen pritiscima i ucenama. On nije čovek koji se savija pod naletima huligana ili kontejner terorista. Naravno, kao predsednik treba da razgovar sa svima. Ali, ne možete na uceni da dobijete to što želite. Ne možete Srbiji da postavljate ultimatum, posebno je odvratno kada to činite na Vidovdan -rekao je Vučević.