suzbijanje svakog oblika ometanja slobodnog kretanja ZA BLOKADU PUTA - ZATVOR OD MESEC DANA ILI 300 EVRA! Italijanski zakon ne prašta blokaderima: I mirna blokada vodi iza rešetaka, prekršaj postaje krivično delo

Foto: Jakov Milošević

Blokiranje puta u Italiji, čak i mirno, može dovesti do značajnih krivičnih posledica. Blokada puta, koja je ranije bila administrativni prekršaj, postaje krivično delo kažnjivo zatvorom do jednog meseca ili novčanom kaznom do 300 evra