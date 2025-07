Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otvaranja auto-puta E-763 "Miloš Veliki", deonica Preljina–Požega.

- Ovo je naše delo! Završena je deonica od Preljine do Požege. Sestre i braćo, kada smo krenuli da gradimo Srbiju, ljudi su mislili da je to kratak posao, ali da budem iskren, sumnjam da se iko nadao da ćemo završiti auto-put do Požege, znajući koliko je Jelica teška planina - kazao je on.

Nećemo se zaustaviti i nastavićemo da radimo, uprkos onima koji ne misle da je dobro da se Srbija gradi, kazao je Vučić.

- U istoriju uvek ulaze oni koji su nešto učinili ili izgradili. Teodor Ruzvelt je rekao: "Znam sve kritičare i one koji dobacuju i pametuju. Ali slava pripada onima koji rade, koji su u ringu, i koji nastavljaju da rade uprkos kritikama. Onima koji donose rezultate". Želim pre svega da se zahvalim mom prijatelju, i on zna, prijatelju i bratu Si Đinpingu. On je 2016, kada su Amerikanci vratili Železaru, a mi grcali u problemima, on je tada rešio problem. I danas kada gube pare, oni čuvaju 5000 zaposlenih u Smederevu, i beskrajno sam im zahvalan za to - istakao je predsednik.

Vučić je dodao da je danas poseban dan.

- Neki u Srbiji ne razumeju. Ja nisam nikada živeo za dan duže na vlasti, ni za tašnu ni za mašnu, već za napredak Srbije, za rezultat. Zato sam danas dragi prijatelji posebno ponosan. Sutra u podne ćemo za ovih 12 godina i zvanično moći da kažemo da smo izgradili više puteva nego u prethodnih 67 godina. Bez vas ništa ne bismo mogli da uradimo, bez vaše snage, energije, bez vaše želje da čuvate državu - kaže on.