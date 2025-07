Srpski patrijarh Porfirije izjavio je danas, na centralnoj manifestaciji obeležavanja 150 godina od Nevesinjske puške, da pucanj iz te puške nije bio hitac mržnje i osvete već vapaj i hitac u prostore slobode i dostojanstva i pozvao srpski narod na jedinstvo rečima da to što mislimo i gledamo drugačije nije razlog za nesporazume i sukobe, niti za isključivost i mržnju.

"To nije bila puška osvete, puška mržnje, nego je to bio vapaj i hitac ovoga naroda u prostore blagodati Božije, u prostore slobode, u prostore dostojanstva", istakao je patrijarh na manifestaciji, u prisustvu predsednika Vlade Srbije Đura Macuta, izaslanika predsednika Republike Srbije Miloša Vučevića, predsednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića , ministara policije i kulture Srbije Ivice Dačića i Marka i Nikole Selakovića i drugih zvaničnika Srbije i Srpske.

"Sve što je u nama i oko nas drugačije, to jest na svoj način, ali taj svoj način treba da prinese na trpezu zajednice i da to bude doprinos onome što jeste poziv Hristov da svi jedno budu. To što mislimo drugačije, što gledamo drugačije, nije razlog za nesporazume i sukobe i ne daj Bože za isključivost i mržnju. Naprotiv, u tome jeste bogatstvo", poručio je patrijarh.